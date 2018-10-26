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Происшествия | В ДТП на «пьяной дороге» в Пензе пострадал водитель Audi 80

26.10.2018|11:19
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В четверг, 25 октября, в Пензе произошла автоавария на улице Строителей, которую горожане называют «пьяной дорогой».

Предварительно установлено, что в 19:45 напротив дома № 18 столкнулись Audi 80 под управлением 52-летнего мужчины и «Нива Шевроле», за рулем которой находился 57-летний водитель.

«В результате происшествия водитель Audi 80 получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Фото ДТП появились в Интернете. В группе «Привет, сейчас, Пенза» соцсети «ВКонтакте» их опубликовала Марина Титова.

Пензячка, представившаяся сотрудницей больницы, написала в комментариях: «Привезли к нам в коме». Другие посетители группы желают пострадавшему скорейшего выздоровления.

24 октября на улице Строителей «Лада-Приора» слетела в кювет и перевернулась. Пострадал 18-летний пассажир. Несколько человек, находившихся в салоне, не могли пояснить, кто был за рулем. Однако в тот же день полицейские установили водителя.

Источник — фото: vk.com/penza_now
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Гость|26.10.2018 11:40|

Удар Чака Норриса. Ауди-"Бочка" стала бананом

Гость|26.10.2018 11:47|

Минус ещё один гоночный болид

Имя: Гость
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