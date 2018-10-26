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Происшествия | Полиция разыскивает 17-летнего подростка, пропавшего в Вадинске

26.10.2018|15:43
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Полиция разыскивает 17-летнего Алексея Карпухина, проживающего в Вадинске.

22 октября подросток ушел из дома по месту жительства на остановку общественного транспорта, расположенную в Вадинске, возле перекрестка улицы Школьной и автодороги Кувак-Никольское - Вадинск - Земетчино, чтобы поехать на учебу в рабочий поселок Земетчино. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Алексею Карпухину на вид 18 лет, он имеет рост 167-168 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы.

Характерные приметы - картавость и сутулость.

Алексей был одет в короткую коричневую дубленку, серый пуловер, синие джинсы, бежевые кроссовки.

«Если у вас есть какая-либо информация о возможном местонахождении пропавшего, просьба сообщить по телефонам дежурной части МО МВД России «Нижнеломовский» и Вадинска: 8 (8412) 630-189, 630-245, или по телефону 02», - обратились к гражданам в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Алексей Карпухин уже исчезал из поля зрения взрослых. 28 февраля этого года 16-летний подросток, учившийся в Губернаторском кадетском казачьем корпусе в Пачелме, ушел из общежития. По данным следственных органов, он доехал на автобусе до Нижнего Ломова. Отмечалось, что ранее он уже не раз самовольно уходил с места учебы.

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Гость|26.10.2018 16:40|

Так он пропадал вроде уже. Курсантом был, не?

Гость|26.10.2018 16:54|

22 октября было тепло,почему он был в дублёнке ? Значит надолго собрался куда то.

Имя: Гость
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