25.10.2018 | 10:34

В четверг, 25 октября, в Пензе, на пересечении улиц Володарского и Бакунина, случилось ДТП с участием пяти машин, в том числе общественного и специального транспорта.

По предварительным данным, в 9:20 столкнулись полицейский спецавтомобиль «УАЗ-Патриот» под управлением 23-летнего мужчины, маршрутка № 8 марки «Газель», за рулем которой находился 62-летний пенсионер, Daewoo Matiz с 50-летним водителем.

Также в ДТП попали два стоявших транспортных средства - Chevrolet и Hyundai Sonata. Судя по кадрам с места аварии, размещенным в социальной сети «ВКонтакте», в них по инерции въехал автомобиль полиции.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, в результате случившегося пострадали два пассажира «Газели». Одного из них, 22-летнего молодого человека, медики отпустили после осмотра, второго, 35-летнюю женщину, доставили в больницу для обследования.

«По факту ДТП проводится проверка, выясняются причины и обстоятельства произошедшего», - уточнили в отделении пропаганды.

По словам очевидцев, в центре города из-за ДТП образовался затор.