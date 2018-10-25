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Происшествия | В центре Пензы столкнулись маршрутка, машина полиции и три легковушки

25.10.2018|10:34
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В четверг, 25 октября, в Пензе, на пересечении улиц Володарского и Бакунина, случилось ДТП с участием пяти машин, в том числе общественного и специального транспорта.

По предварительным данным, в 9:20 столкнулись полицейский спецавтомобиль «УАЗ-Патриот» под управлением 23-летнего мужчины, маршрутка № 8 марки «Газель», за рулем которой находился 62-летний пенсионер, Daewoo Matiz с 50-летним водителем.

Также в ДТП попали два стоявших транспортных средства - Chevrolet и Hyundai Sonata. Судя по кадрам с места аварии, размещенным в социальной сети «ВКонтакте», в них по инерции въехал автомобиль полиции.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, в результате случившегося пострадали два пассажира «Газели». Одного из них, 22-летнего молодого человека, медики отпустили после осмотра, второго, 35-летнюю женщину, доставили в больницу для обследования.

«По факту ДТП проводится проверка, выясняются причины и обстоятельства произошедшего», - уточнили в отделении пропаганды.

По словам очевидцев, в центре города из-за ДТП образовался затор.

Источник — фото и видео vk.com/sova_penza
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Гость|25.10.2018 10:58|

62-летний не пенсионер по-новому!!!

Гость|25.10.2018 11:04|

Мусара были бухте это они все замутили

Гость|25.10.2018 11:06|

penzainform.ru писал(a):

Судя по кадрам с места аварии, размещенным в социальной сети «ВКонтакте», в них по инерции въехал автомобиль полиции.
Безусловно исключительно из-за инерции, потому как не соблюдение дистанции и скоростного режима в соответствии с погодными условиями сотруднику полиции вменено быть не может. Виноваты в данном случае законы механики и их открыватель И.Ньютон, который и должен быть привлечен к ответственности.

Гость|25.10.2018 11:14|

Мусара виноваты100%

Имя: Гость
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