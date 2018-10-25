25.10.2018 | 17:57

В четверг, 25 октября, на улице Добролюбова в Пензе (район Сосновки) случилось дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетней.

По предварительным данным, в 14:25 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109 сбил подростка 2003 года рождения.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области, в результате происшествия девушка-пешеход получила травмы и была госпитализирована.

Информация о произошедшем появилась в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте». «Судя по рассказу, школьница возвращалась домой. Учите детей вниманию на дороге. Берегите себя и близких!» - написала автор поста Сашулька Майорова.