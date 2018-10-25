25.10.2018 | 12:05

Утром в четверг, 25 октября, на улице Строителей, 91, в Кузнецке отечественный автомобиль ВАЗ-2107 врезался в столб, повредил ограждение частного домовладения и въехал в строение.

Через некоторое время после случившегося сообщение об этом и фото с места аварии появились в группе «Подслушано в Кузнецке» социальной сети «ВКонтакте».

«До каких пор это будет продолжаться. Этот участок дороги просто адский!!! Водители, куда вы несетесь, куда опаздываете вечно? Вот результат, один уже успел с утра пораньше... в больницу! И машине грандиозный ремонт предстоит», - написал автор поста.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области уточнили, что ДТП случилось в 6:35. В результате пострадал 45-летний водитель машины. Его с телесными повреждениями отправили в медучреждение на осмотр. По факту случившегося проводится проверка.