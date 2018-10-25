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Происшествия | Появилась запись столкновения машины полиции с маршруткой в Пензе

25.10.2018|14:01
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В Сети появилась запись с видеорегистратора автомобиля, запечатлевшая момент столкновения полицейского УАЗа с маршруткой «Газель».

Авария произошла в четверг, 25 октября, на перекрестке улиц Володарского и Бакунина в Пензе.

На записи, сделанной в 9:15, видно, как желтая «Газель», перевозящая пассажиров по маршруту № 8, начинает движение на зеленый сигнал светофора, пересекая перекресток по направлению от вокзала Пенза-I к Театральному проезду. Как только маршрутка выдвигается вперед, ей в правую переднюю дверцу врезается мчащийся по улице Бакунина полицейский УАЗ.

Удар швыряет маршрутку на едущий навстречу Matiz, а полицейская машина сбивает дорожный знак и исчезает из кадра (через несколько метров она врежется в стоящие автомобили Chevrolet и Hyundai).

Источник — Видео - Артем Рудаковский
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Гость|25.10.2018 14:16|

Полицейский УАЗ - это матиз?

Гость|25.10.2018 14:19|

теперь еще десяток новостей выйдет на эту тему.

Гость|25.10.2018 14:28|

У полиции главная дорога, маршрутчик поворачивал, не убедившись в безопасности манёвра. И вот такие вот люди возят людей. Когда маршрутки запретите уже? Людей должны перевозить только троллейбусы и автобусы большой вместимости. Точка.

Гость|25.10.2018 14:30|

А где полицейский Уаз-то? Матиз это...

Гость|25.10.2018 14:32|

Виноват авто полиции! У маршрутки горит зелёный свет, а машина полиции едет на запрещающий, да с маячками, но воспользоваться приоритетом движения водитель полицейской машины может только в случае, если он убедиться в безопасности маневра и в том, что все участники движения предоставляют этот приоритет ему. В данном случае водителем машины полиции допущены серьезные нарушения, он не убедился в безопасности маневра, и не убедился, что другие участники движения предоставили ему приоритет, чем совершил небезопасный маневр приведший к дтп.

Гость|25.10.2018 14:38|

что за песня игрет? крутая

Гость|25.10.2018 14:38|

Гость писал(a):

У полиции главная дорога, маршрутчик поворачивал, не убедившись в безопасности манёвра.
У маршрутчика зелёный, у полиции красный. При чём здесь главная дорога?

Гость писал(a):

да с маячками
А сирена была включена? Одних маячков недостаточно.

Гость|25.10.2018 14:41|

Гость писал(a):

А сирена была включена?
Нет.

Гость|25.10.2018 14:45|

Гость писал(a):

Нет.
Не нет,а ДА!!!.

Гость|25.10.2018 14:49|

https://vk.com/opoznanie_pnz

Имя: Гость
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