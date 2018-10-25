25.10.2018 | 14:01

В Сети появилась запись с видеорегистратора автомобиля, запечатлевшая момент столкновения полицейского УАЗа с маршруткой «Газель».

Авария произошла в четверг, 25 октября, на перекрестке улиц Володарского и Бакунина в Пензе.

На записи, сделанной в 9:15, видно, как желтая «Газель», перевозящая пассажиров по маршруту № 8, начинает движение на зеленый сигнал светофора, пересекая перекресток по направлению от вокзала Пенза-I к Театральному проезду. Как только маршрутка выдвигается вперед, ей в правую переднюю дверцу врезается мчащийся по улице Бакунина полицейский УАЗ.

Удар швыряет маршрутку на едущий навстречу Matiz, а полицейская машина сбивает дорожный знак и исчезает из кадра (через несколько метров она врежется в стоящие автомобили Chevrolet и Hyundai).