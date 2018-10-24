Один человек погиб, еще четверо получили травмы различной степени тяжести в автокатастрофе, произошедшей на федеральной трассе М5 «Урал».
Все случилось около 8:00 на территории Бессоновского района, неподалеку от поворота на Бакшеевку.
Там столкнулись небольшой отечественный грузовик и легковая иномарка. Транспортными средствами управляли ровесники - 44-летние мужчины.
«В результате происшествия пассажир автомобиля Mitsubishi, женщина 1984 года рождения, от полученных травм скончалась на месте», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.
Водитель японской машины и еще три человека, находившиеся в его легковушке, с места аварии были госпитализированы. Сидевший за рулем фургона не пострадал.