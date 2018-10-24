24.10.2018 | 11:15

В Пензе разыскивают очевидцев двух дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

Одно из них случилось 23 сентября. В 15:00 напротив дома № 24 на улице Пролетарской водитель неустановленного автомобиля сбил 31-летнего мужчину и скрылся с места аварии. Пострадавший получил телесные повреждения.

Второе ДТП произошло 1 октября. В 8:30 около дома № 3а в 4-м проезде Терновского водитель Volkswagen Polo наехал на женщину.

«Убедительная просьба к очевидцам данных происшествий позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-14, 59-90-37, 59-90-02, 59-90-03 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181, кабинет № 14», - предупредило горожан отделение пропаганды управления.