Пензенское информационное агентство|18+|Среда|24 окт 2018|17:14
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+10oC
Завтра | Ливень |
  75.08  |  $  65.63
 

Происшествия | В Пензе полицейские установили водителя попавшей в ДТП «Приоры»

24.10.2018|15:57
Печать

В ночь на среду, 24 октября, в Пензе произошло ДТП, в котором пострадал 18-летний юноша.

В 1:50 напротив дома № 1/1 на улице Строителей автомобиль «Лада-Приора» слетел в кювет и перевернулся. 18-летний молодой человек, находившийся в салоне машины, был доставлен в больницу с травмами.

«В автомобиле ехали несколько человек, и они не могли пояснить, кто именно из них был за рулем. Однако сотрудники Госавтоинспекции в тот же день установили личность водителя «Приоры». Им оказался 22-летний молодой человек», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По данному факту проводится проверка.

Источник — фото: 58.мвд.рф
0
0
0
0
 
Гость|24.10.2018 16:07|

Приора головного мозга подействовала.

Гость|24.10.2018 16:22|

КОГДА ВДРУГ,ДРУГ ОКАЗАЛСЯ СОВСЕМ НЕ ДРУГ...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 