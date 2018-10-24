24.10.2018 | 15:57

В ночь на среду, 24 октября, в Пензе произошло ДТП, в котором пострадал 18-летний юноша.

В 1:50 напротив дома № 1/1 на улице Строителей автомобиль «Лада-Приора» слетел в кювет и перевернулся. 18-летний молодой человек, находившийся в салоне машины, был доставлен в больницу с травмами.

«В автомобиле ехали несколько человек, и они не могли пояснить, кто именно из них был за рулем. Однако сотрудники Госавтоинспекции в тот же день установили личность водителя «Приоры». Им оказался 22-летний молодой человек», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По данному факту проводится проверка.