24.10.2018 | 09:42

Во вторник, 23 октября, произошел крупный пожар на производственном предприятии в рабочем поселке Сура Никольского района.

Сигнал о возгорании здания на Сенной улице поступил на пульт дежурного в 8:33. На место происшествия прибыли 11 пожарных на пяти спецавтомобиляж.

В результате пожара выгорел чердак в сушильном помещении кирпичной лесопилки.

«Погибших и пострадавших нет. Причины ЧП выясняют специалисты», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

20 октября в Пензе загорелась вытяжная вентиляция в цехе лакировки на улице Аустрина. Пожар тушили 33 человека, прибывшие на предприятие на 11 спецавтомобилях.