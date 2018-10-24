Во вторник, 23 октября, произошел крупный пожар на производственном предприятии в рабочем поселке Сура Никольского района.
Сигнал о возгорании здания на Сенной улице поступил на пульт дежурного в 8:33. На место происшествия прибыли 11 пожарных на пяти спецавтомобиляж.
В результате пожара выгорел чердак в сушильном помещении кирпичной лесопилки.
«Погибших и пострадавших нет. Причины ЧП выясняют специалисты», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.
20 октября в Пензе загорелась вытяжная вентиляция в цехе лакировки на улице Аустрина. Пожар тушили 33 человека, прибывшие на предприятие на 11 спецавтомобилях.