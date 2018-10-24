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Происшествия | В аварии в Бессоновском районе погибла женщина, четыре человека пострадали

24.10.2018|12:23
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В среду, 24 октября, в Бессоновском районе произошло трагическое ДТП, в котором один человек погиб и четверо пострадали.

По предварительным данным, в 7:50 на 656-м километре федеральной автотрассы М5 «Урал» столкнулись автомобили Mitsubishi и «Газель». Обеими машинами управляли 44-летние мужчины.

На месте аварии от полученных травм скончалась 34-летняя пассажирка Mitsubishi.

«Водитель и еще три пассажира - мужчины 45 и 23 лет, а также женщина, личность которой в настоящее время устанавливается, - получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По факту ДТП проводится проверка, специалисты выясняют причины произошедшей трагедии.

Источник — фото 58.mchs.gov.ru, видео vk.com/sova_penza
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Гость|24.10.2018 12:44|

массовые ДТП. Гибнут люди...

Где начальник ГАИ ?

Какие принимаются меры?

На дорогах полный беспредел!

Хотел права купить, теперь боюсь!

Гость|24.10.2018 13:05|

Где этот чертов километр?

Гость|24.10.2018 13:23|

цифра 4 означает смерть, не случайность ли это число 24, водителям по 44, женщине 34

Гость|24.10.2018 13:44|

Гость писал(a):

Где этот чертов километр?
Напротив индустриального парка Отвель,между Кижеватово и мостом через р.Отвель. Соболезнования.Снова лобовое,нужно потоки разводить и ставить отбойники.

Гость|24.10.2018 13:52|

Скоро война, все подохнем, богатые и бедные, старые и молодые...Путин обещал нам рай, а американцам-ад.

Имя: Гость
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