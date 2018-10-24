24.10.2018 | 12:23

В среду, 24 октября, в Бессоновском районе произошло трагическое ДТП, в котором один человек погиб и четверо пострадали.

По предварительным данным, в 7:50 на 656-м километре федеральной автотрассы М5 «Урал» столкнулись автомобили Mitsubishi и «Газель». Обеими машинами управляли 44-летние мужчины.

На месте аварии от полученных травм скончалась 34-летняя пассажирка Mitsubishi.

«Водитель и еще три пассажира - мужчины 45 и 23 лет, а также женщина, личность которой в настоящее время устанавливается, - получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По факту ДТП проводится проверка, специалисты выясняют причины произошедшей трагедии.