23.10.2018 | 10:35

В понедельник, 22 октября, два пензенца пострадали в ДТП, произошедшем около 13:40 в Рыбновском районе Рязанской области.

Авария случилась на 175-м километре федеральной магистрали М5 «Урал». По предварительной информации, 41-летний житель Пензенской области, управляя автомобилем «Лада-Ларгус», врезался в стоявшую фуру Iveco с полуприцепом.

«В результате происшествия водитель и 25-летний пассажир, который также является жителем Пензенской области, получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

В субботу, 20 октября, в Рязанской области в ДТП погибли два жителя Пензенской области. Nissan, которым управлял 56-летний водитель, врезался в фуру DAF, а затем - в автомобили Toyota и Citroen. Водитель «Ниссана» и 42-летний пассажир от полученных травм скончались на месте ДТП.