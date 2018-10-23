23.10.2018 | 10:53

Во вторник, 23 октября, в Пензе произошло ДТП, унесшее жизнь человека.

По предварительным данным, в 7:20 в 5-м проезде Кольцова 58-летний водитель ВАЗ-2104 наехал на 67-летнего мужчину.

«В результате происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В субботу, 20 октября на третьем километре трассы Городище - Дигилевка водитель неустановленного автомобиля насмерть сбил 42-летнего мужчину и уехал с места ДТП.

В воскресенье, 21 октября, в Пачелмском районе 66-летний водитель Chevrolet Cruze наехал на 90-летнюю женщину. Пенсионерка скончалась в больнице, куда ее доставила скорая помощь.