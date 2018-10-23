23.10.2018 | 14:07

В понедельник, 22 октября, в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие, для ликвидации последствий которого потребовалась помощь спасателей.

По предварительным данным, в 23:15 на 649-м километре федеральной трассы М5 «Урал» столкнулись «Лада-Калина», которой управлял 20-летний молодой человек, и ВАЗ-2107 с 14-летним подростком за рулем.

В результате аварии 20-летняя пассажирка «Калины» получила травму. После оказания медицинской помощи она была отпущена.

«Спасатели провели осмотр места аварии и ликвидацию вторичных поражающих факторов, отключение аккумуляторных батарей аварийных автомобилей», - сообщили в Пензенском пожарно-спасательном центре.

Отделение пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области обратилось к родителям подростков с просьбой быть внимательными к своим детям и в целях безопасности хранить ключи от автомобиля в недоступном месте.