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Происшествия | В Пензе 14-летний подросток на «семерке» попал в ДТП

23.10.2018|14:07
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В понедельник, 22 октября, в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие, для ликвидации последствий которого потребовалась помощь спасателей.

По предварительным данным, в 23:15 на 649-м километре федеральной трассы М5 «Урал» столкнулись «Лада-Калина», которой управлял 20-летний молодой человек, и ВАЗ-2107 с 14-летним подростком за рулем.

В результате аварии 20-летняя пассажирка «Калины» получила травму. После оказания медицинской помощи она была отпущена.

«Спасатели провели осмотр места аварии и ликвидацию вторичных поражающих факторов, отключение аккумуляторных батарей аварийных автомобилей», - сообщили в Пензенском пожарно-спасательном центре.

Отделение пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области обратилось к родителям подростков с просьбой быть внимательными к своим детям и в целях безопасности хранить ключи от автомобиля в недоступном месте.

Источник — фото 58.mchs.gov.ru, pozhar.pnzreg.ru
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Гость|23.10.2018 15:36|

Мало того что за руль сел-это ребенок ему в такое время спать нужно!Кошмар,а где родители были?

Гость|23.10.2018 15:40|

Хотя б трезвый был? Петарду никому никуда не подкинул?

Имя: Гость
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