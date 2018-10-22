22.10.2018 | 15:47

Мощный КамАЗ оказался беспомощным. Лошадиных сил не хватило, чтобы выбраться из ловушки на придомовой дороге. Провал образовался на Ладожской, 87. Водитель мусоровоза на маршруте работает давно, ему все кочки знакомы.

«Вчера машина не проваливалась, а сегодня провалилась. Колея в колею ездим каждый день. Там колодец, средний мост висит, под ним пустота», - сообщил водитель КамАЗа Павел Абезранов.

По грубым подсчетам, глубина ямы больше метра. Ширину измерить сложнее, асфальт по краям тонкий.

По словам жителей, дело в утечке. На данном месте коммуникации, их регулярно ремонтируют.

«Целую неделю вытекает вода, но течет не наружу, а в ливневку. Естественно, там промыло пустоту. Я слышу «бух», смотрю - батюшки! Хорошо, он не завалился, не упал. Две машины стоят», - отметила жительница дома Татьяна Дубына.

Припаркованные машины сильно осложнили операцию по вызволению КамАЗа из ямы. Мусоровоз оседал все глубже. Пока разыскали владельцев, пока автокран со стрелой подбирался к пленнику через ряды других машин, прошел почти час.

На твердое место мусоровоз вытянули с трудом. Под КамАЗом обнажился широкий провал. Починить трубу и засыпать яму управляющая компания пообещала в ближайшее время.

Водитель мусоровоза попросил огородить специальную площадку на выезде со двора и составить все контейнеры туда.