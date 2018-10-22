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Происшествия | В Заречном 30-летний водитель сбил первоклассника-велосипедиста

22.10.2018|10:32
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В субботу, 20 октября, в Заречном произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщает портал «Город Z».

Днем во дворе дома № 16Б на Озерской улице 7-летний первоклассник катался на велосипеде. На мальчика наехал автомобиль Kia Cerato, которым управлял 30-летний зареченец.

Скорая помощь доставила юного велосипедиста в Пензенскую областную детскую клиническую больницу. Первоклассника госпитализировали с подозрением на сотрясение головного мозга.

По факту ДТП проводится проверка.

Источник — gorodz.info
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Гость|22.10.2018 10:39|

А что вчера днём у Гидростроя случилось? Вроде мотоцикл в грузовик влетел?

Гость|22.10.2018 11:15|

Прапора-гонщики!

Имя: Гость
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