В субботу, 20 октября, в Заречном произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщает портал «Город Z».
Днем во дворе дома № 16Б на Озерской улице 7-летний первоклассник катался на велосипеде. На мальчика наехал автомобиль Kia Cerato, которым управлял 30-летний зареченец.
Скорая помощь доставила юного велосипедиста в Пензенскую областную детскую клиническую больницу. Первоклассника госпитализировали с подозрением на сотрясение головного мозга.
По факту ДТП проводится проверка.
А что вчера днём у Гидростроя случилось? Вроде мотоцикл в грузовик влетел?