22.10.2018 | 10:32

В субботу, 20 октября, в Заречном произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщает портал «Город Z».

Днем во дворе дома № 16Б на Озерской улице 7-летний первоклассник катался на велосипеде. На мальчика наехал автомобиль Kia Cerato, которым управлял 30-летний зареченец.

Скорая помощь доставила юного велосипедиста в Пензенскую областную детскую клиническую больницу. Первоклассника госпитализировали с подозрением на сотрясение головного мозга.

По факту ДТП проводится проверка.