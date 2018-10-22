22.10.2018 | 13:36

В субботу, 20 октября, на территории крупного пензенского предприятия произошел несчастный случай. Промышленный альпинист, проводивший высотные работы, упал с высоты около 6-7 метров на крышу здания.

Мужчина получил травмы и не мог без посторонней помощи спуститься вниз. Технический директор сообщил о чрезвычайном происшествии в Пензенский пожарно-спасательный центр.

«Спасатели поднялись на крышу здания, положили пострадавшего на носилки и с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали его вниз, где передали врачам скорой помощи», - сообщили в пресс-службе Управления ЖКХ и ГЗН по Пензенской области.

Ранее, 8 октября, спасатели подобным образом помогли мужчине, выпавшему с третьего на козырек подъезда четырехэтажной «сталинки» на улице 9 Января. Сотрудники через окно второго этажа в подъезде выбрались на козырек, уложили пострадавшего на носилки, эвакуировали его и передали бригаде скорой помощи.