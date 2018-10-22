Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|22 окт 2018|14:32
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+9oC
Завтра | Дождь |
  75.37  |  $  65.31
 

Происшествия | В Пензе спасатели спустили с крыши здания травмированного альпиниста

22.10.2018|13:36
Печать

В субботу, 20 октября, на территории крупного пензенского предприятия произошел несчастный случай. Промышленный альпинист, проводивший высотные работы, упал с высоты около 6-7 метров на крышу здания.

Мужчина получил травмы и не мог без посторонней помощи спуститься вниз. Технический директор сообщил о чрезвычайном происшествии в Пензенский пожарно-спасательный центр.

«Спасатели поднялись на крышу здания, положили пострадавшего на носилки и с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали его вниз, где передали врачам скорой помощи», - сообщили в пресс-службе Управления ЖКХ и ГЗН по Пензенской области.

Ранее, 8 октября, спасатели подобным образом помогли мужчине, выпавшему с третьего на козырек подъезда четырехэтажной «сталинки» на улице 9 Января. Сотрудники через окно второго этажа в подъезде выбрались на козырек, уложили пострадавшего на носилки, эвакуировали его и передали бригаде скорой помощи.

Источник — фото: uprgkh.pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 