Пензенские полицейские разыскивают 34-летнего Виталия Пугачева. С заявлением о пропаже мужчины к правоохранителям обратилась его гражданская жена.
В пятницу, 19 октября, в 15:00 Виталий Васильевич ушел из дома и не вернулся. Он уходил и ранее.
На вид пензенцу от 30 до 33 лет, он имеет рост 180-184 см, среднее телосложение, короткие темно-русые волосы. Был одет в черную куртку, черную футболку, зеленые спортивные брюки, черные кроссовки. При себе имел паспорт и ключи от дома.
«Если вы обладаете информацией о месте нахождения Виталия Пугачева, просим сообщить ее по телефонам: 63-50-90, 63-50-91 или 02», - обращается к гражданам пресс-служба УМВД России по Пензенской области.
уходил и ранее-ключевая фраза....загулял мужик...