22.10.2018 | 11:34

Пензенские полицейские разыскивают 34-летнего Виталия Пугачева. С заявлением о пропаже мужчины к правоохранителям обратилась его гражданская жена.

В пятницу, 19 октября, в 15:00 Виталий Васильевич ушел из дома и не вернулся. Он уходил и ранее.

На вид пензенцу от 30 до 33 лет, он имеет рост 180-184 см, среднее телосложение, короткие темно-русые волосы. Был одет в черную куртку, черную футболку, зеленые спортивные брюки, черные кроссовки. При себе имел паспорт и ключи от дома.

«Если вы обладаете информацией о месте нахождения Виталия Пугачева, просим сообщить ее по телефонам: 63-50-90, 63-50-91 или 02», - обращается к гражданам пресс-служба УМВД России по Пензенской области.