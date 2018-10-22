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Происшествия | В Пензе разыскивают 34-летнего Виталия Пугачева

22.10.2018|11:34
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Пензенские полицейские разыскивают 34-летнего Виталия Пугачева. С заявлением о пропаже мужчины к правоохранителям обратилась его гражданская жена.

В пятницу, 19 октября, в 15:00 Виталий Васильевич ушел из дома и не вернулся. Он уходил и ранее.

На вид пензенцу от 30 до 33 лет, он имеет рост 180-184 см, среднее телосложение, короткие темно-русые волосы. Был одет в черную куртку, черную футболку, зеленые спортивные брюки, черные кроссовки. При себе имел паспорт и ключи от дома.

«Если вы обладаете информацией о месте нахождения Виталия Пугачева, просим сообщить ее по телефонам: 63-50-90, 63-50-91 или 02», - обращается к гражданам пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Источник — фото: vk.com
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Гость|22.10.2018 12:05|

уходил и ранее-ключевая фраза....загулял мужик...

Гость|22.10.2018 12:17|

Какая гражданская жена, сожительница так таких у него может быть немеренно от одной к другой сожительнице.

Гость|22.10.2018 12:51|

Ну раз уже не первый раз уходит, то о чём речь вообще

Имя: Гость
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