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Происшествия | В Пензе из-за аварии на сетях в 860 жилых домах отключена холодная вода

22.10.2018|09:47
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В ночь с 21 на 22 октября в Пензе произошла авария на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 700 мм на пересечении улиц Терновского и Сухумской. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Информацию дополнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области. Сообщение об отключении водоснабжения поступило в ведомство в понедельник, 22 октября.

В результате аварии в Первомайском районе воды нет в 350 жилых домов. Они расположены в микрорайонах Терновка и Гидрострой (ул. Терновского, Перспективная, Рябова, Центральная, Пушанина, Ростовская, Сухумская, Петровская, Вадинская), в Междуречье, на Тепличном Комбинате (ул. Мереняшева и Тепличная), в Веселовке (улицы Зеленодольская, Мереняшева, Чебышева, Львовская, Вологодская, Орловская), в Кривозерье (ул. Кривозерье и проезды, Батайская, Бурмистрова, Черниговская и проезды), на Бригадирском Мосту (ул. Бийская, Ижевская, 40 лет Октября).

В Железнодорожном районе холодная вода отключена в 510 домах. Водоснабжение отсутствует на ГПЗ-24 (ул. Измайлова, Антонова, Ангарская, Ново-Казанская), у детской железной дороги, в Манчжурии, на Маяке (ул. Тарханова, Фабричная, Стадионная, Парковая), в Нахаловке (ул. Кустанайская и проезды, Нейтральная, Кошевого и проезды, Свободы, Хользунова), на Шуисте (Чапаева, К. Цеткин, Долгорукова, Дружбы, Медицинская, Коллективная, Светлая, пер. Складской), в Согласии (ул. Каменская, Согласие, Калужская, Марата, Розы Люксембург), в Сосновке (Тенистая, Живописная, Шишкина, Добролюбова, Пилотная, Баженова, Крымская, Достоевского), в Ахунах (Коннозаводская, Подлесная, Спартаковская, Питомниковая, Конструкторская, Грибоедова, Мечникова, Ягодная, Дачная, Школьная, Снайперская, Учительская, Одоевского).

По свидетельству очевидцев, на месте аварии значительная территория затоплена водой, залиты все газоны.

Проводятся ремонтные работы. Ликвидацию последствий аварии контролирует прокуратура.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|22.10.2018 10:06|

Надо везде отключить для справедливости.

Гость|22.10.2018 10:14|

Картина Репина "Приплыли".Скорее скульптуры оленей ставьте!

Гость|22.10.2018 10:15|

Нахаловка - это что???

Гость|22.10.2018 10:34|

Гость писал(a):

Нахаловка - это что???
Это что-то)))

Гость|22.10.2018 10:37|

Спасибо за новость. Поржал от души.

Гость|22.10.2018 10:47|

Ну что!

С началом сезона!!!!

Гость|22.10.2018 10:48|

Еще зима не началась, а уже пол-города сидит без тепла и воды. Что же будет зимой? Как обычно будут вскрывать только что уложенный асфальт?

Гость|22.10.2018 10:49|

А устранят-то когда? Почему не пишут?

Гость|22.10.2018 10:50|

Фонтаны имени Вексельберга.

Гость|22.10.2018 10:54|

А в чем причина аварии? Или человеческий фактор: кто-то незаконно пытался врезаться в городскую трубу?

Гость|22.10.2018 10:54|

я ошпарилась горячей водой с утра, воду отключили во время того,когда я мылась...

Гость|22.10.2018 10:56|

деревянный чопик всех спасет!!!

Имя: Гость
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