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Происшествия | В массовой аварии в Рязанской области погибли два пензенца

22.10.2018|13:15
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В субботу, 20 октября, два жителя Пензенской области погибли в массовом ДТП: на трассе М5 «Урал» столкнулись четыре транспортных средства.

Трагическая авария произошла в 9:30 в Спасском районе Рязанской области, на 261-м километре федеральной автострады.

Nissan, которым управлял 56-летний пензенец, врезался в фуру DAF с полуприцепом под управлением 40-летнего шофера, а затем - в автомобили Toyota и Citroen.

В результате происшествия водитель и 42-летний пассажир «Ниссана» от полученных травм скончались на месте ДТП. Телесные повреждения получила 48-летняя пассажирка «Тойоты», сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

В ведомстве сообщили ИА «ПензаИнформ», что пассажир автомобиля Nissan также был жителем Пензенской области.

Ранее на трассе М5 произошли другие массовые ДТП, в которых пострадали жители Сурского края. 15 октября в Нижнеломовском районе столкнулись два КамАЗа (один из них - лесовоз), «Соболь» и Hyundai.

14 октября в Мокшанском районе в ДТП попали фура Iveco, ВАЗ-2107, Renault Fluence и Ford Mondeo. Пострадали три человека.

11 октября в селе Чемодановка Бессоновского района произошла авария с участием шести транспортных средств. Столкнулись три ВАЗа (девятой, десятой и четырнадцатой модели), Audi 100, Opel Astra и грузовой Mercedes-Benz Actros с прицепом. Пострадал 29-летний водитель ВАЗ-2109.

Источник — фото: 62.мвд.рф
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Гость|22.10.2018 14:00|

Спасский район это Пензенская область.

Гость|22.10.2018 14:05|

и такие сводки ежедневно, скольких жизнь надоела.. ладно сами, так они и других за собой тащат.. чуть..

Гость|22.10.2018 14:19|

Был свидетелем аварии в Рязанской области, дальнобой уснул, ушёл на встречную и прихватил по пути машин около 12-15, проснулся в посадках, береза остановила. Может и земляк наш в 9:30 задремал, все таки 56 лет

Гость|22.10.2018 14:30|

Спасский район есть в рязанской области,тебе ж написали

Имя: Гость
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