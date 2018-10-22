22.10.2018 | 13:15

В субботу, 20 октября, два жителя Пензенской области погибли в массовом ДТП: на трассе М5 «Урал» столкнулись четыре транспортных средства.

Трагическая авария произошла в 9:30 в Спасском районе Рязанской области, на 261-м километре федеральной автострады.

Nissan, которым управлял 56-летний пензенец, врезался в фуру DAF с полуприцепом под управлением 40-летнего шофера, а затем - в автомобили Toyota и Citroen.

В результате происшествия водитель и 42-летний пассажир «Ниссана» от полученных травм скончались на месте ДТП. Телесные повреждения получила 48-летняя пассажирка «Тойоты», сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

В ведомстве сообщили ИА «ПензаИнформ», что пассажир автомобиля Nissan также был жителем Пензенской области.

Ранее на трассе М5 произошли другие массовые ДТП, в которых пострадали жители Сурского края. 15 октября в Нижнеломовском районе столкнулись два КамАЗа (один из них - лесовоз), «Соболь» и Hyundai.

14 октября в Мокшанском районе в ДТП попали фура Iveco, ВАЗ-2107, Renault Fluence и Ford Mondeo. Пострадали три человека.

11 октября в селе Чемодановка Бессоновского района произошла авария с участием шести транспортных средств. Столкнулись три ВАЗа (девятой, десятой и четырнадцатой модели), Audi 100, Opel Astra и грузовой Mercedes-Benz Actros с прицепом. Пострадал 29-летний водитель ВАЗ-2109.