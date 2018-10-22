22.10.2018 | 14:27

В воскресенье, 21 октября, на трассе М5 в Кузнецком районе Пензенской области произошло ДТП, в котором пострадала 44-летняя женщина.

Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД России, в 16:20 на 775-м километре трассы столкнулись Lada Largus, за рулем которой находился мужчина 1969 года рождения, и Daewoo Nexia - ею управлял водитель 1983 года рождения.

В результате ДТП пострадала пассажирка Lada Largus, ее госпитализировали.

«По факту случившегося проводится проверка», - добавили в пресс-службе.