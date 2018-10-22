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Происшествия | В аварии на трассе в Кузнецком районе пострадала 44-летняя женщина

22.10.2018|14:27
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В воскресенье, 21 октября, на трассе М5 в Кузнецком районе Пензенской области произошло ДТП, в котором пострадала 44-летняя женщина.

Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД России, в 16:20 на 775-м километре трассы столкнулись Lada Largus, за рулем которой находился мужчина 1969 года рождения, и Daewoo Nexia - ею управлял водитель 1983 года рождения.

В результате ДТП пострадала пассажирка Lada Largus, ее госпитализировали.

«По факту случившегося проводится проверка», - добавили в пресс-службе.

Источник — видео Яны Поливановой
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Гость|22.10.2018 16:38|

https://vk.com/opoznanie_pnz

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