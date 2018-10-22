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Происшествия | Трое рыбаков застряли в лодке посреди Сурского водохранилища

22.10.2018|13:55
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В субботу, 20 октября, в 19:00 в поисково-спасательную службу Пензенского пожарно-спасательного центра поступил тревожный сигнал.

На Сурском водохранилище три человека попали в ловушку. Они отправились рыбачить на резиновой лодке, но двигатель сломался. Мужчины не могли вернуться на берег и криками звали на помощь.

К незадачливым рыбакам двинулись на катере профессионалы со спасательной станции водохранилища. Они пересадили мужчин в свое судно и эвакуировали на станцию, отбуксировав туда же аварийную лодку.

Это не первый случай, когда жители области терпят бедствие на Сурском море. Так, в июле пензенские спасатели нашли пропавшую супружескую пару из села Поселки Кузнецкого района. Как выяснилось, лодку путешественников унесло течением из акватории Сурского водохранилища в реку Усть-Узу.

Источник — фото: uprgkh.pnzreg.ru
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Гость|22.10.2018 14:33|

Что ,весла уже не в моде!?

Гость|22.10.2018 14:45|

Может я хреново учился, но слово "застрять" здесь по-любому не канает.

Гость|22.10.2018 14:47|

Давно сура морем то стала

Гость|22.10.2018 14:48|

Семантические свойства

Значение

остановиться в движении, лишиться свободы перемещения, зацепившись за что-либо, попав во что-либо тесное, узкое, вязкое и т. п.

◆ Один парашютик застрял в листве пиона, а другой ещё летел над землёй, таща за собой маленького человечка. Елена Данько, «Побеждённый Карабас», 1941 г.

перен., разг. задержаться, надолго остаться где-либо, в каком-либо состоянии

◆ Прочёл. // Пошёл. // Минуты с три — // опять застрял // у двух витрин. В. В. Маяковский, «История Власа — лентяя и лоботряса», 1926 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы)

Гость|22.10.2018 14:49|

Рыбак пошел какой-то... Городской и малохольный.

Гость|22.10.2018 14:51|

То есть, ПензаИнформ, застрять они могли, только - посреди Сурского моря с ходу в 38 узлов сев на охренительную мель. Как-то так, учи матчасть.

Опошлились вы там, совсем уже.

Привет с АрбековА!

Гость|22.10.2018 15:00|

в какую реку?

Гость|22.10.2018 15:10|

Водохранилище называется ПЕНЗЕНСКОЕ!!!! а не Сурское!!! На подЪезде к плотине стела есть, на ней написано: Пензенское водохранилище!

Гость|22.10.2018 15:39|

Гость писал(a):

Водохранилище называется ПЕНЗЕНСКОЕ!!!! а не Сурское!!! На подЪезде к плотине стела есть, на ней написано: Пензенское водохранилище!
Оно имеет двойное название Пензенское или Сурское водохранилище.На всех географических картах от туристических до карт Генерального Штаба этот водоём называется Сурским водохранилищем,к тому же это всё эксплуатирует ФГУ «Сурский гидроузел»!

Гость|22.10.2018 16:13|

Как могло унести в Усть-Узу,если она впадает В водохранилище?

Гость|22.10.2018 16:20|

Такой реки как Усть-Уза НЕТ! Есть просто река Уза грамотеи!

Имя: Гость
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