22.10.2018 | 13:55

В субботу, 20 октября, в 19:00 в поисково-спасательную службу Пензенского пожарно-спасательного центра поступил тревожный сигнал.

На Сурском водохранилище три человека попали в ловушку. Они отправились рыбачить на резиновой лодке, но двигатель сломался. Мужчины не могли вернуться на берег и криками звали на помощь.

К незадачливым рыбакам двинулись на катере профессионалы со спасательной станции водохранилища. Они пересадили мужчин в свое судно и эвакуировали на станцию, отбуксировав туда же аварийную лодку.

Это не первый случай, когда жители области терпят бедствие на Сурском море. Так, в июле пензенские спасатели нашли пропавшую супружескую пару из села Поселки Кузнецкого района. Как выяснилось, лодку путешественников унесло течением из акватории Сурского водохранилища в реку Усть-Узу.