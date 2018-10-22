22.10.2018 | 08:58

Утром в понедельник, 22 октября, на улице Мира в Пензе образовался автомобильный затор, движение электрического транспорта оказалось парализовано. Причиной этого стало ДТП напротив строения № 1а.

В 8:14 у поворота на ЖК «Фаворит» столкнулись Kia и Renault. На записи происшествия, оказавшейся в распоряжении ИА «ПензаИнформ», видно, что Renault выезжал с территории ЖК. Первый ряд на улице Мира остановился, чтобы пропустить автомобиль, а водитель Kia, ехавший по второму, этого не заметил.

На место ДТП прибыла скорая помощь, по словам очевидцев, в одной из машин находился ребенок.