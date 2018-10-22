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Происшествия | На улице Мира в Пензе столкнулись Kia и Renault

22.10.2018|08:58
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Утром в понедельник, 22 октября, на улице Мира в Пензе образовался автомобильный затор, движение электрического транспорта оказалось парализовано. Причиной этого стало ДТП напротив строения № 1а.

В 8:14 у поворота на ЖК «Фаворит» столкнулись Kia и Renault. На записи происшествия, оказавшейся в распоряжении ИА «ПензаИнформ», видно, что Renault выезжал с территории ЖК. Первый ряд на улице Мира остановился, чтобы пропустить автомобиль, а водитель Kia, ехавший по второму, этого не заметил.

На место ДТП прибыла скорая помощь, по словам очевидцев, в одной из машин находился ребенок.

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Гость|22.10.2018 09:51|

Соблюдайте ПДД, а то привыкли ездить по понятиям.

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