22.10.2018 | 15:48

В Пензенской области за минувшие выходные два пешехода погибли в дорожно-транспортных происшествиях.

По предварительным данным, в субботу, 20 октября, в 21:15 в Городищенском районе, на третьем километре трассы Городище - Дигилевка, водитель неустановленного автомобиля сбил 42-летнего мужчину. От полученных травм пешеход скончался в больнице.

«Проводятся оперативные мероприятия по установлению личности водителя», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В воскресенье, 21 октября, в 17:35 в Пачелмском районе, на 28-м километре дороги Нижний Ломов - Пачелма - Башмаково, 66-летний водитель Chevrolet Cruze наехал на 90-летнюю женщину.

Пенсионерку с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение, где ночью она умерла.