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Происшествия | В Пензе маршрутка врезалась в Renault Sandero

20.10.2018|10:00
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В группе Пенза Live в социальной сети «ВКонтакте» опубликована видеозапись ДТП, произошедшего на перекрестке улиц Пушкина и Володарского.

Кадры сняты в 19:28 видеорегистратором автомобиля, стоявшего у перекрестка со стороны улицы Московской. На них видно, что автобус малой вместимости № 17 ехал вниз по Володарского, а легковой автомобиль, двигавшийся ему навстречу, неожиданно решил повернуть налево. Маршрутка врезалась в правую пассажирскую дверь Renault.

На последних кадрах записи видно, как водитель иномарки открывает дверь и выходит из машины. По всей видимости, он находился в салоне один, пассажира рядом с ним не было.

Происшествие активно обсуждается в Сети. «Вообще там поворот запрещен! Стоит знак «Движение прямо», - пишет один из комментаторов.

Источник — видео: vk.com/penza_live
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Гость|20.10.2018 10:43|

Видео супер на ПензаИнформе! Я так снимать не умею ((

Имя: Гость
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