20.10.2018 | 10:00

В группе Пенза Live в социальной сети «ВКонтакте» опубликована видеозапись ДТП, произошедшего на перекрестке улиц Пушкина и Володарского.

Кадры сняты в 19:28 видеорегистратором автомобиля, стоявшего у перекрестка со стороны улицы Московской. На них видно, что автобус малой вместимости № 17 ехал вниз по Володарского, а легковой автомобиль, двигавшийся ему навстречу, неожиданно решил повернуть налево. Маршрутка врезалась в правую пассажирскую дверь Renault.

На последних кадрах записи видно, как водитель иномарки открывает дверь и выходит из машины. По всей видимости, он находился в салоне один, пассажира рядом с ним не было.

Происшествие активно обсуждается в Сети. «Вообще там поворот запрещен! Стоит знак «Движение прямо», - пишет один из комментаторов.