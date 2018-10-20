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Происшествия | В двух селах Бессоновского района сгорели запасы сена

20.10.2018|10:33
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В течение нескольких часов в двух селах Бессоновского района произошли пожары, уничтожившие крупные запасы сена.

Первый сигнал поступил на пульт дежурного в пятницу, 19 августа, в 16:09. Возгорание произошло на улице Терешковой в селе Грабово. На его ликвидацию выехали два экипажа огнеборцев.

Огонь уничтожил пять тонн сена.

В субботу, 20 октября, в 1:10 поступило еще одно тревожное сообщение: в селе Пазелки горит кирпичный ангар высотой шесть метров, крытый железобетонными плитами, в котором также хранится сено.

«На тушение огня прибыли 11 пожарных на четырех спецавтомобилях. Ангар выгорел внутри на площади 700 квадратных метров», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Причины возгораний предстоит установить специалистам.

Источник — фото Pixabay.com
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