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Происшествия | Жительница Малосердобинского района пошла навестить друзей и пропала

19.10.2018|10:49
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В Пензенской области разыскивают 83-летнюю жительницу Малосердобинского района. Сообщение об этом размещено в группе «Подслушано Малосердобинский район» социальной сети «ВКонтакте».

«Во вторник, 16 октября, уехала из дома и не вернулась Шамаева Ольга Алексеевна 1935 года рождения. Ее довезли до села Николаевка, она пошла пешком в Шингал навестить бывших односельчан. Если кто-нибудь располагает информацией об Ольге Алексеевне, можно оставить сообщение здесь, под объявлением», - говорится в посте.

В пресс-службе УМВД России по Пензенской области подтвердили информацию. Сын пропавшей пенсионерки обратился в полицию с заявлением в четверг, 18 октября.

Пропавшей пенсионерке на вид 80-84 года, рост 155-160 см, худощавое телосложение, волосы седые. Была одета в темную болоньевую куртку, черные брюки, вязаную розовую шапку, обута в черные ботинки.

Жителей Пензенской области, располагающих сведениями о месте нахождения Ольги Шамаевой, просят позвонить по телефонам: 8 (8412) 63-50-90, 63-50-91 или 02.

Источник — фото vk.com
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