18.10.2018 | 14:29

В четверг, 18 октября, под Пензой произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Видео аварии прислал в редакцию ИА «ПензаИнформ» Кирилл Обратенко. Он обозначил место происшествия - трасса М5 «Урал» у поворота на чемодановскую свалку.

На записи видно, что в аварию попали грузовая «Газель» и легковой автомобиль, стоящий на пешеходном переходе с сильно поврежденной передней частью.

«По предварительным данным, в 11:30 на 645-м (возможно, 646-м) километре федеральной автодороги М5 «Урал» столкнулись автомобили «Лада-Гранта» под управлением 61-летнего водителя и «Газель», за рулем которой находился 59-летний водитель.

В результате ДТП водитель и 61-летняя пассажирка «Лады» доставлены в медицинское учреждение для осмотра», - прокомментировали случившееся в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.