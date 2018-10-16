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Происшествия | В Заречном двое молодых водителей сбили пешеходов

16.10.2018|10:25
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Вечером в понедельник, 15 октября, на дорогах Заречного пострадали два пешехода.

По сообщению портала «Город Z», в 19:20 инцидент произошел на зебре у технологического института. 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-2123 сбил 36-летнего мужчину.

На место прибыла скорая помощь. Медики диагностировали у пешехода открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, закрытый перелом черепа, переломы плеча и левой ноги. Мужчину доставили в нейрохирургическое отделение клинической больницы имени Г. А. Захарьина в Пензе.

Спустя час еще одно ДТП произошло на улице Ленина, на пешеходном переходе у ТЦ «Универмаг». Под колеса автомобиля Renault, за рулем которого также находился 19-летний водитель, попала 33-летняя женщина. Ее доставили в то же отделение больницы имени Г. А. Захарьина с сотрясением головного мозга.

«ДТП произошли в период сложных дорожных условий. Из-за дождя и тумана видимость на дороге была ограничена. Точные причины аварий и степень вины их участников станут известны после проведения сотрудниками ГИБДД административного расследования», - подчеркивает «Город Z».

Источник — «Город Z»
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Гость|16.10.2018 10:40|

Криминальный Заречный. То зарежут,то сшибут...

Гость|16.10.2018 10:55|

нужно ввести закон. по уходу за сбитыми пешеходами в больницах. тогда может спесь с них послетает. а погода не причём . они в любую погоду так ездят.

Гость|16.10.2018 10:59|

Спесь надо с пешеходов сшибать, а не с водителей. Не знаете что еще придумать.

Гость|16.10.2018 11:14|

А я думаю это происходит из-за дибилизма молодого поколения.

Гость|16.10.2018 11:21|

https://vk.com/opoznanie_pnz

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