16.10.2018 | 10:25

Вечером в понедельник, 15 октября, на дорогах Заречного пострадали два пешехода.

По сообщению портала «Город Z», в 19:20 инцидент произошел на зебре у технологического института. 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-2123 сбил 36-летнего мужчину.

На место прибыла скорая помощь. Медики диагностировали у пешехода открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, закрытый перелом черепа, переломы плеча и левой ноги. Мужчину доставили в нейрохирургическое отделение клинической больницы имени Г. А. Захарьина в Пензе.

Спустя час еще одно ДТП произошло на улице Ленина, на пешеходном переходе у ТЦ «Универмаг». Под колеса автомобиля Renault, за рулем которого также находился 19-летний водитель, попала 33-летняя женщина. Ее доставили в то же отделение больницы имени Г. А. Захарьина с сотрясением головного мозга.

«ДТП произошли в период сложных дорожных условий. Из-за дождя и тумана видимость на дороге была ограничена. Точные причины аварий и степень вины их участников станут известны после проведения сотрудниками ГИБДД административного расследования», - подчеркивает «Город Z».