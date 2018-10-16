16.10.2018 | 09:48

В понедельник, 15 октября, в баре на улице Суворова произошел конфликт между посетителями. Подвыпивший клиент начал оскорблять женщину, отдыхавшую вместе с мужем. Супруг встал на ее защиту, и завязалась драка.

Женщина попыталась разнять мужчин. Пока она оттаскивала их друг от друга, ее обидчик сумел залезть в карман ее куртки и украсть пятитысячную купюру.

Обнаружив пропажу, женщина обратилась в правоохранительные органы.

«На место происшествия прибыли сотрудники вневедомственной охраны. Прямо в баре они задержали подозреваемого в хищении денег. Для дальнейшего разбирательства он был передан сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Аналогичный инцидент произошел в ночь на 4 октября в кафе на улице Московской. Один из посетителей предложил девушке, отдыхавшей с друзьями, познакомиться поближе. Получив отказ, мужчина схватил пивную кружку и ударил девушку по голове. Пострадавшей потребовалась госпитализация.