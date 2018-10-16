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Происшествия | В пензенском баре обокрали женщину, разнимавшую драку

16.10.2018|09:48
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В понедельник, 15 октября, в баре на улице Суворова произошел конфликт между посетителями. Подвыпивший клиент начал оскорблять женщину, отдыхавшую вместе с мужем. Супруг встал на ее защиту, и завязалась драка.

Женщина попыталась разнять мужчин. Пока она оттаскивала их друг от друга, ее обидчик сумел залезть в карман ее куртки и украсть пятитысячную купюру.

Обнаружив пропажу, женщина обратилась в правоохранительные органы.

«На место происшествия прибыли сотрудники вневедомственной охраны. Прямо в баре они задержали подозреваемого в хищении денег. Для дальнейшего разбирательства он был передан сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Аналогичный инцидент произошел в ночь на 4 октября в кафе на улице Московской. Один из посетителей предложил девушке, отдыхавшей с друзьями, познакомиться поближе. Получив отказ, мужчина схватил пивную кружку и ударил девушку по голове. Пострадавшей потребовалась госпитализация.

Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость|16.10.2018 10:15|

ГУЛЯЙ РВАНИНА ОТ РУБЛЯ И ВЫШЕ...

Гость|16.10.2018 10:15|

нечего по барам ходить

Гость|16.10.2018 10:17|

Так деньги у него нашли?

Гость|16.10.2018 10:21|

если такое происходит

алкоголь из бутылок нужно отправлять на экспертизу

Гость|16.10.2018 10:26|

Читаешь как новости из жизни общества на дне. Отдых ночью в баре, кружкой по голове, драка, кража. Зашибись отдых!

Гость|16.10.2018 10:35|

Гость писал(a):

Зашибись отдых
А ты если бегаешь трусцой, ну и беги дальше, А мы лучше на дне.

Имя: Гость
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