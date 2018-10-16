16.10.2018 | 14:44

Во дворе дома № 33 на улице Циолковского разбился 21-летний мужчина, упав с четвертого этажа. Натянутые на деревья сигнальные ленты и упавшая строительная перчатка напоминают о недавней трагедии.

По данным следствия, его и еще троих человек наняли для того, чтобы они установили козырек над балконом.

«В ходе проведения работ один из мужчин, 1997 года рождения, вместе с ограждением балкона упал вниз. От полученных телесных повреждений молодой человек скончался на месте происшествия. Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти погибшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Евгения Воеводина.

Известно, что разбившийся молодой человек - гражданин Узбекистана, в Пензу приехал весной 2018 года, занимался тем, что подрабатывал на стройках. В этот раз в частном порядке помогал с ремонтом старого балкона. Конструкции в четырехэтажке в плохом состоянии, плиты рассыпаются, на них и выходить страшно, говорят жильцы.

«Мы в одном ЖЭУ были, меня там на очередь поставили замазать дыры. А теперь мы в другое ЖЭУ перешли все, и у меня балкон - опять одни дыры», - пожаловалась жительница дома № 33 на ул. Циолковского Антонина Стрельченко.

Так и до очередной трагедии недолго, сетуют местные. Упавшее балконное металлическое ограждение задело припаркованную во дворе машину.