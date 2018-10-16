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Происшествия | В Нижнеломовском районе столкнулись четыре автомобиля

16.10.2018|09:21
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В понедельник, 15 октября, в Пензенской области произошло очередное крупное ДТП. Сигнал о нем поступил на пульт дежурного МЧС в 18:50. В Нижнеломовском районе, на 560-м километре федеральной автодороге М5 «Урал» столкнулись два КамАЗа (один из них - лесовоз), «Соболь» и Hyundai.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, в аварии имеются пострадавшие. Их количество и характер травм не уточняется.

Это уже третье массовое дорожно-транспортное происшествие за последние несколько дней. 14 октября на 596-м километре федеральной автомобильной дороги М5 «Урал» (Мокшанский район) столкнулись автомобили Iveco 400Е34, ВАЗ-2107, Renault Fluence и Ford Mondeo. Пострадали 52-летний водитель и 48-летняя пассажирка Renault Fluence, а также 20-летняя девушка из Ford Mondeo.

11 октября в селе Чемодановка Бессоновского района произошла авария с участием шести транспортных средств. Столкнулись три ВАЗа (девятой, десятой и четырнадцатой модели), Audi 100, Opel Astra и грузовой Mercedes-Benz Actros с прицепом. С места ДТП был госпитализирован 29-летний водитель ВАЗ-2109.

Источник — фото 58.mchs.gov.ru
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