15.10.2018 | 11:49

В воскресенье, 14 октября, сотрудники пожарно-спасательного центра оказали помощь пожилой паре, живущей в микрорайоне Арбеково.

Как рассказали представители ППСЦ, в 8:25 на пульт дежурного поступило сообщение от жителя Пензы. Он рассказал, что его родители, проживающие в доме на проспекте Строителей, долгое время не реагируют на звонки и стук в дверь.

Входная дверь была закрыта изнутри. При этом из квартиры доносились слабые голоса.

Сотрудники ППСЦ, прибывшие по указанному мужчиной адресу, вскрыли дверь с использованием аварийно-спасательного инструмента. Оказалось, пожилые люди были заблокированы в ванной комнате и не могли оттуда выйти более суток.

Медицинская помощь им не потребовалась.