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Происшествия | В Пензе пожилые мужчина и женщина оказались на сутки заперты в ванной

15.10.2018|11:49
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В воскресенье, 14 октября, сотрудники пожарно-спасательного центра оказали помощь пожилой паре, живущей в микрорайоне Арбеково.

Как рассказали представители ППСЦ, в 8:25 на пульт дежурного поступило сообщение от жителя Пензы. Он рассказал, что его родители, проживающие в доме на проспекте Строителей, долгое время не реагируют на звонки и стук в дверь.

Входная дверь была закрыта изнутри. При этом из квартиры доносились слабые голоса.

Сотрудники ППСЦ, прибывшие по указанному мужчиной адресу, вскрыли дверь с использованием аварийно-спасательного инструмента. Оказалось, пожилые люди были заблокированы в ванной комнате и не могли оттуда выйти более суток.

Медицинская помощь им не потребовалась.

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Гость|15.10.2018 12:13|

Зачем закрылись?

Гость|15.10.2018 12:24|

Малахова испугались.

Гость|15.10.2018 12:27|

Ну и шалуны.

Гость|15.10.2018 13:05|

Кто их заблокировал?

Гость|15.10.2018 13:28|

Что же за сын, если у него нет ключей от квартиры родителей

Имя: Гость
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