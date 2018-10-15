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Происшествия | В Никольске 24-летний водитель заплатит компенсацию сбитой женщине

15.10.2018|10:53
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В Пензенской области водитель заплатит компенсацию морального вреда женщине, пострадавшей в результате ДТП.

Инцидент произошел 14 марта 2018 года около дома № 1 на улице Белинского в Никольске. 24-летний мужчина, двигавшийся задним ходом на своем автомобиле, сбил 58-летнюю женщину, после чего уехал с места происшествия.

Потерпевшая получила телесные повреждения, которые эксперт квалифицировал как легкий вред здоровью. Женщина была госпитализирована в клиническую больницу имени Г. А. Захарьина в Пензе, после выписки проходила амбулаторное лечение в Никольской районной больнице. До настоящего времени она принимает лекарства, назначенные неврологом.

Обратившись в суд, гражданка просила взыскать с виновника ДТП 70 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Во время заседания она снизила свои требования до 35 тысяч.

«Суд, определяя размер компенсации морального вреда, учел обстоятельства аварии, физические и нравственные страдания истицы и взыскал в ее пользу 25 000 рублей», - сообщила сотрудник Никольского районного суда Елена Митяева.

Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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Гость|15.10.2018 11:05|

Почему не посадили,если скрылся с места ДТП?

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