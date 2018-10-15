15.10.2018 | 10:53

В Пензенской области водитель заплатит компенсацию морального вреда женщине, пострадавшей в результате ДТП.

Инцидент произошел 14 марта 2018 года около дома № 1 на улице Белинского в Никольске. 24-летний мужчина, двигавшийся задним ходом на своем автомобиле, сбил 58-летнюю женщину, после чего уехал с места происшествия.

Потерпевшая получила телесные повреждения, которые эксперт квалифицировал как легкий вред здоровью. Женщина была госпитализирована в клиническую больницу имени Г. А. Захарьина в Пензе, после выписки проходила амбулаторное лечение в Никольской районной больнице. До настоящего времени она принимает лекарства, назначенные неврологом.

Обратившись в суд, гражданка просила взыскать с виновника ДТП 70 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Во время заседания она снизила свои требования до 35 тысяч.

«Суд, определяя размер компенсации морального вреда, учел обстоятельства аварии, физические и нравственные страдания истицы и взыскал в ее пользу 25 000 рублей», - сообщила сотрудник Никольского районного суда Елена Митяева.

Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.