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Происшествия | В Мокшанском районе столкнулись три легковых автомобиля и фура

15.10.2018|10:57
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Вечером в воскресенье, 14 октября, в Мокшанском районе произошло массовое ДТП с участием четырех транспортных средств.

Сигнал о том, что на 596-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» столкнулись Renault Fluence, фура Iveco, Ford Mondeo и ВАЗ-2107, поступил на пульт дежурного МЧС в 19:42.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области сообщили о том, что в аварии имеются пострадавшие, не уточняя их количество и характер травм.

Еще одно массовое ДТП произошло в Пензенской области несколькими днями ранее, 11 октября, на 639-м километре федеральной автодороги М5 «Урал». В селе Чемодановка Бессоновского района столкнулись три ВАЗа (девятой, десятой и четырнадцатой модели), Audi 100, Opel Astra и грузовой Mercedes-Benz Actros с прицепом.

Источник — фото 58.mchs.gov.ru
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Гость|15.10.2018 12:03|

penzainform.ru писал(a):

Сигнал о том, что на 596-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» столкнулись Renault Fluence, фура Iveco, Ford Mondeo и ВАЗ-2107, поступил на пульт дежурного МЧС в 19:42.
Это прямо в Мокшане.

penzainform.ru писал(a):

Еще одно массовое ДТП произошло в Пензенской области несколькими днями ранее, 11 октября, на 639-м километре федеральной автодороги М5 «Урал». В селе Чемодановка Бессоновского района столкнулись три ВАЗа (девятой, десятой и четырнадцатой модели), Audi 100, Opel Astra и грузовой Mercedes-Benz Actros с прицепом.
Разворот у р.Сурка. Похоже и там ,и там кто-то притормозил перед разворотом,а кто то не соблюдал дистанцию и прощёлкал торможение.Ну и где "доблестное" ГИБДД?

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