Вечером в воскресенье, 14 октября, в Мокшанском районе произошло массовое ДТП с участием четырех транспортных средств.
Сигнал о том, что на 596-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» столкнулись Renault Fluence, фура Iveco, Ford Mondeo и ВАЗ-2107, поступил на пульт дежурного МЧС в 19:42.
На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области сообщили о том, что в аварии имеются пострадавшие, не уточняя их количество и характер травм.
Еще одно массовое ДТП произошло в Пензенской области несколькими днями ранее, 11 октября, на 639-м километре федеральной автодороги М5 «Урал». В селе Чемодановка Бессоновского района столкнулись три ВАЗа (девятой, десятой и четырнадцатой модели), Audi 100, Opel Astra и грузовой Mercedes-Benz Actros с прицепом.
penzainform.ru писал(a):Это прямо в Мокшане.
penzainform.ru писал(a):Разворот у р.Сурка. Похоже и там ,и там кто-то притормозил перед разворотом,а кто то не соблюдал дистанцию и прощёлкал торможение.Ну и где "доблестное" ГИБДД?