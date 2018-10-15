15.10.2018 | 10:57

Вечером в воскресенье, 14 октября, в Мокшанском районе произошло массовое ДТП с участием четырех транспортных средств.

Сигнал о том, что на 596-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» столкнулись Renault Fluence, фура Iveco, Ford Mondeo и ВАЗ-2107, поступил на пульт дежурного МЧС в 19:42.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области сообщили о том, что в аварии имеются пострадавшие, не уточняя их количество и характер травм.

Еще одно массовое ДТП произошло в Пензенской области несколькими днями ранее, 11 октября, на 639-м километре федеральной автодороги М5 «Урал». В селе Чемодановка Бессоновского района столкнулись три ВАЗа (девятой, десятой и четырнадцатой модели), Audi 100, Opel Astra и грузовой Mercedes-Benz Actros с прицепом.