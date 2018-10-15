15.10.2018 | 18:08

В минувшее воскресенье, 14 октября, в Шемышейском районе заблудилась семья грибников. Они пошли в лес после обеда и пробыли там до полуночи.

На «тихую охоту» отправились пожилая женщина и ее дочь с тремя детьми в возрасте 4, 6 и 12 лет. Они вышли в лес недалеко от поселка Лесного, а уже через пару часов поняли, что заблудились. Женщины позвонили в службу спасения, и их телефоны разрядились.

На поиски семьи выдвинулись работники Шемышейского лесничества, полицейские, сотрудники МЧС и добровольцы. В итоге ближе к полуночи мать со старшей дочерью нашли в 28-м квартале Шемышейского - Чапаевского участкового лесничества, а бабушку с младшими внучками - в 62-м квартале.

«Для того чтобы избежать неприятностей и не заставлять волноваться родных и близких, перед тем как уйти в лес, проверьте баланс сотового телефона, а также заряд батареи. Возьмите с собой спички, нож, небольшой запас воды и продуктов», - обратились к жителям Пензенской области в региональном минлесхозе.