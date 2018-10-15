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Происшествия | В лесу Пензенской области заблудилась семья с тремя малолетними детьми

15.10.2018|18:08
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В минувшее воскресенье, 14 октября, в Шемышейском районе заблудилась семья грибников. Они пошли в лес после обеда и пробыли там до полуночи.

На «тихую охоту» отправились пожилая женщина и ее дочь с тремя детьми в возрасте 4, 6 и 12 лет. Они вышли в лес недалеко от поселка Лесного, а уже через пару часов поняли, что заблудились. Женщины позвонили в службу спасения, и их телефоны разрядились.

На поиски семьи выдвинулись работники Шемышейского лесничества, полицейские, сотрудники МЧС и добровольцы. В итоге ближе к полуночи мать со старшей дочерью нашли в 28-м квартале Шемышейского - Чапаевского участкового лесничества, а бабушку с младшими внучками - в 62-м квартале.

«Для того чтобы избежать неприятностей и не заставлять волноваться родных и близких, перед тем как уйти в лес, проверьте баланс сотового телефона, а также заряд батареи. Возьмите с собой спички, нож, небольшой запас воды и продуктов», - обратились к жителям Пензенской области в региональном минлесхозе.

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Гость|15.10.2018 18:28|

а где же были детишки из лизы-алерт?

Буклетики печатали и штаб разворачивали?

Гость|15.10.2018 18:41|

Хорошо что в болото не попали.День короткий ,нужно быть осторожней,2 телефона минимум ,и если есть то бумажная карта,инета во многих местах просто нет.

Гость|15.10.2018 18:49|

Из за того что им захотелось погулять, грибочков пособирать, были задействованы куча служб. Жрать что ли нечего, что эти грибники по лесам шатаются. Идёшь в лес - бери компас!

Гость|15.10.2018 18:49|

Гость писал(a):

а где же были детишки из лизы-алерт?

Буклетики печатали и штаб разворачивали?

похоже у этих потеряшек, в отличии от некоторых десантников, мохнатых родственничков нет - потому детишки лизины продолжали себе спокойно курить соль в подъездах...

Гость|15.10.2018 19:00|

Лиза трупы ищет?

Имя: Гость
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