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Происшествия | В Городищенском районе ночью Nissan слетел в кювет

15.10.2018|13:58
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В ночь на воскресенье, 14 октября, в Городищенском районе произошло ДТП. По предварительным данным, в 00:15 на 1-м километре дороги Нижняя Елюзань - Верхняя Елюзань - Сурск слетел в кювет автомобиль Nissan Primera, которым управлял 21-летний молодой человек.

На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи, МЧС и ГИБДД. Как выяснилось, в аварии пострадали три человека. Двух из них - водителя и 29-летнего пассажира - медики осмотрели и отпустили после оказания помощи.

Еще одному, 35-летнему пассажиру потребовалась госпитализация.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды управления ГИБДД регионального УМВД.

Источник — фото: 58.mchs.gov.ru
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Гость|15.10.2018 14:54|

На фото "ниссан" 2107. Не, нуачо, ВАЗ принадлежит концерну Рено-Ниссан. Но конечно не Primera ни разу.

Имя: Гость
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