15.10.2018 | 13:58

В ночь на воскресенье, 14 октября, в Городищенском районе произошло ДТП. По предварительным данным, в 00:15 на 1-м километре дороги Нижняя Елюзань - Верхняя Елюзань - Сурск слетел в кювет автомобиль Nissan Primera, которым управлял 21-летний молодой человек.

На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи, МЧС и ГИБДД. Как выяснилось, в аварии пострадали три человека. Двух из них - водителя и 29-летнего пассажира - медики осмотрели и отпустили после оказания помощи.

Еще одному, 35-летнему пассажиру потребовалась госпитализация.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды управления ГИБДД регионального УМВД.