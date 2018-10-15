15.10.2018 | 18:06

Женщина лишилась своих денег два раза. Первый раз - когда вложила свои средства в одну печально известную финансовую организацию. А второй - когда захотела вернуть потерянные тысячи рублей. На телефон потерпевшей позвонил неизвестный благодетель и сообщил радостную новость.

«Что «Инвест-Гарант» возвращает денежные средства вкладчикам. Я заинтересовалась этим вопросом, потому что вопрос наболевший», - рассказала потерпевшая.

Но, чтобы получить деньги, женщина должна была предоставить позвонившему ей незнакомцу данные своей банковской карты.

Однако старая, по словам мошенника, не подошла, якобы за операции с ней могут снять процент. А потому он посоветовал как можно быстрее обзавестись новой.

«Заявительница оформила кредитную карту в ближайшем отделении банка и сообщила неизвестному данные карты, а также коды подтверждения, которые поступили ей в СМС-сообщениях. После того как гражданка выполнила инструкции незнакомца, ей поступило сообщение о том, что с ее кредитной карты списано 104 тысячи рублей», - сообщил старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска УМВД РФ по области Андрей Максюшин.

Женщина видела мошенника - до того как остаться без денег, она общалась с ним по скайпу. По словам потерпевшей, человек, с которым она разговаривала, был вылитым банковским служащим: приличный, в рубашке с галстуком, с аккуратной прической. Она ему поверила.

«Я вот обрадовалась, что мне вернут деньги с «Инвест-Гаранта», и дала ему все свои данные», - добавила потерпевшая.

«Полиция Пензенской области обращается к вкладчикам «Инвест-Гаранта» с предупреждением. Если вам позвонили по телефону и от лица правоохранительных органов или финансовых организаций сообщили, что вам положена компенсация, будьте осторожны, так действуют мошенники. Ни в коем случае не выполняйте указания мошенников по оформлению банковских карт и не предоставляйте никакую информацию по имеющимся банковским счетам и вкладам. Зафиксируйте абонентский номер человека, который вам позвонил, и сразу же сообщайте об этом в полицию по телефонам 02 или 102», - добавил Андрей Максюшин.