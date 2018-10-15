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Происшествия | Грабителей в Мокшанском районе спугнул хозяин дома

15.10.2018|18:46
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Только ноги успели унести с дачи два жителя Мокшанского района, а намеревались вывезти все, что представляет хоть какую-то ценность.

Неладное вовремя почувствовал хозяин участка.

«Дверь дома была вскрыта. При осмотре им было обнаружено, что из дома пропала часть вещей», - сообщил начальник штаба ОМВД РФ по Мокшанскому району Дмитрий Федулаев.

Свое имущество хозяин увидел в припаркованном неподалеку автомобиле, о чем сообщил в полицию. Вычислить владельца машины не составило труда, его задержали.

Выяснилось, что орудовал мужчина с приятелем.

«При совершении кражи они увидели, что к домовладению подходит хозяин, в связи с чем решили скрыться с места совершения преступления, оставив автомобиль», - добавил Дмитрий Федулаев.

Одному из задержанных 18 лет, его напарник вдвое старше, ему 36. Во время следствия полицейские установили их причастность еще к одной краже в том же селе Октябрь Мокшанского района.

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Гость|15.10.2018 20:01|

Нашли грабителей. Другие могли и закопать хозяина,земля не мёрзлая ещё. А этим кур воровать только.

Имя: Гость
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