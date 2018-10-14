14.10.2018 | 17:15

В Пензе организована проверка по факту смерти 21-летнего гражданина Узбекистана при падении с балкона, расположенного на четвертом этаже дома на улице Циолковского. Инцидент имел место в воскресенье, 14 октября.

Предварительно установлено, что четверо мужчин устанавливали козырек над балконом по инициативе хозяина квартиры. Во время работ один из мужчин упал вниз вместе с ограждением балкона и от полученных травм скончался на месте.

«Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти погибшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.