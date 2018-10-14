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Происшествия | В Пензе 21-летний молодой человек погиб при падении с балкона

14.10.2018|17:15
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В Пензе организована проверка по факту смерти 21-летнего гражданина Узбекистана при падении с балкона, расположенного на четвертом этаже дома на улице Циолковского. Инцидент имел место в воскресенье, 14 октября.

Предварительно установлено, что четверо мужчин устанавливали козырек над балконом по инициативе хозяина квартиры. Во время работ один из мужчин упал вниз вместе с ограждением балкона и от полученных травм скончался на месте.

«Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти погибшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Источник — Фото penza.sledcom.ru
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Гость|14.10.2018 18:01|

жертва капремонта

Гость|14.10.2018 18:14|

Жалко человека! Видимо, конструкция сгнила настолько, что не выдержала веса рабочего. За что платим по 1500руб каждый месяц этим хапугам за СОИ и хапремонт? Путин, введи войска!

Гость|14.10.2018 18:16|

Не конструкция сгнила, а власть крохоборская сгнила, что живого места нет. Хорошо что внизу никого не было, а то жертв было бы больше

Гость|14.10.2018 18:33|

Дурачки загундосили

Гость|14.10.2018 18:51|

Ясен хуй, с пятого этажа, да харей об асфальт

Имя: Гость
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