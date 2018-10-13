13.10.2018 | 16:47

В субботу, 13 октября, в Городищенском районе Пензенской области, неподалеку от села Старый Кряжим, произошло трагическое ДТП.

По предварительным данным, в 13:20 на 722-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» столкнулись автомобиль «Лада Веста», за рулем которого находился 40-летний водитель, и грузовой автомобиль Volvo с прицепом под управлением 56-летнего шофера.

«В результате ДТП водитель «Лады» скончался на месте от полученных травм», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделе пропаганды Управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Фото страшной аварии появились в группе «Подслушано в Кузнецке» социальной сети «ВКонтакте». На них видно, что от отечественного автомобиля осталась груда искореженного металла.

«Господи, это как же так можно-то? Берегите свои жизни, не гоняйте! На тот свет принимают круглосуточно, к сожалению…» - написала одна из пользователей.