В областной детской больнице имени Н. Ф. Филатова скончался шестилетний ребенок. Смерть мальчика наступила утром в понедельник, 8 октября. В настоящее время по данному факту организована проверка.
Как сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления Следственного комитета России Татьяна Махницкая, маленький житель Пензы умер от инфекционного заболевания.
«Назначена судебно-медицинская экспертиза, в рамках которой будут установлены все обстоятельства трагедии и будет дана оценка качеству оказания медицинской помощи», - пояснила Татьяна Махницкая.
Шесть лет ребенку. Вы его чем лечили врачи? Не должны умирать такие дети, у нас не Африка с эболой и мухами цэцэ. От какой инфекции может умереть парень шести лет ???