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Происшествия | В Пензе шестилетний мальчик скончался в больнице от инфекции

12.10.2018|17:02
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В областной детской больнице имени Н. Ф. Филатова скончался шестилетний ребенок. Смерть мальчика наступила утром в понедельник, 8 октября. В настоящее время по данному факту организована проверка.

Как сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления Следственного комитета России Татьяна Махницкая, маленький житель Пензы умер от инфекционного заболевания.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза, в рамках которой будут установлены все обстоятельства трагедии и будет дана оценка качеству оказания медицинской помощи», - пояснила Татьяна Махницкая.

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Гость|12.10.2018 17:20|

Шесть лет ребенку. Вы его чем лечили врачи? Не должны умирать такие дети, у нас не Африка с эболой и мухами цэцэ. От какой инфекции может умереть парень шести лет ???

Гость|12.10.2018 17:23|

вот твари..шесть лет ,что творится..

Гость|12.10.2018 17:30|

МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ГОБЛАСТИ ГАРАНТИРОВАННО - В ОТСТАВКУ! А ТО И НА СКАМЬЮ ПОДСУДИМЫХ...

Гость|12.10.2018 17:32|

Министра здравоохранения Пензы в тюрьму!!!

Распространяйте эту инфу во всех соц.сетях!

Гость|12.10.2018 17:33|

Повальные тотальные проверки всех больниц Пензы и каждого врачишку с пристрастием.

Имя: Гость
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