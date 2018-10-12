12.10.2018 | 17:02

В областной детской больнице имени Н. Ф. Филатова скончался шестилетний ребенок. Смерть мальчика наступила утром в понедельник, 8 октября. В настоящее время по данному факту организована проверка.

Как сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления Следственного комитета России Татьяна Махницкая, маленький житель Пензы умер от инфекционного заболевания.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза, в рамках которой будут установлены все обстоятельства трагедии и будет дана оценка качеству оказания медицинской помощи», - пояснила Татьяна Махницкая.