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Происшествия | В Пензе ищут очевидцев выпадения мужчины из автобуса на ул. 8 Марта

12.10.2018|10:16
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В Пензе разыскивают очевидцев дорожно-транспортного происшествия, случившегося 2 октября на улице 8 Марта.

В 18:00 напротив дома № 36 на улице Карпинского из салона неустановленного автобуса выпал 48-летний пассажир. В результате происшествия мужчина получил телесные повреждения.

«Убедительная просьба к очевидцам: позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-47, 59-91-26, 59-90-02, 59-90-03, или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181 (УГИБДД)», - призвали горожан сотрудники отделения пропаганды ведомства.

8 октября также в областном центре, на улице Чаадаева, 25-летняя пассажирка «Лады» выпала из салона автомобиля, водитель которого резко тронулся с места. Женщина получила телесные повреждения, но после оказания медицинской помощи была отпущена.

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Гость|12.10.2018 10:38|

penzainform.ru писал(a):

В 18:00 напротив дома № 36 на улице Карпинского из салона неустановленного автобуса выпал 48-летний пассажир. В результате происшествия мужчина получил телесные повреждения
Мда робяты GPS и ГЛОНАС говорите на автобусы поставили, система "безопасный город" фунциклирует.

С такой формулировкой только и спрашивать остаётся "а был ли мальчик?".

Гость|12.10.2018 10:39|

Переперепохмелился видать. Вот и выпихнули.

Гость|12.10.2018 10:47|

Беспредел с общественным транспортом продолжается. Каждый день сводки как с поля боя. Сегодня утром автобус 82с на улице Антонова смял при перестроении из полосы в полосу БМВ Х6. Когда общественный транспорт станет вновь муниципальным?

Гость|12.10.2018 10:59|

Там одни черти .

Гость|12.10.2018 11:01|

Сегодня была авария на маршрутке 2,почему не пишите?

Гость|12.10.2018 11:04|

Гость писал(a):

Сегодня утром автобус 82с на улице Антонова смял при перестроении из полосы в полосу БМВ Х6
Та разве ето происшествие?

Там каска

Гость|12.10.2018 11:18|

penzainform.ru писал(a):

случившегося 2 октября на улице 8 Марта.

В 18:00 напротив дома № 36 на улице Карпинского

Не проще написать у остановки Рембыттехника? Понятно стало когда карту посмотрел.

Имя: Гость
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