12.10.2018 | 10:16

В Пензе разыскивают очевидцев дорожно-транспортного происшествия, случившегося 2 октября на улице 8 Марта.

В 18:00 напротив дома № 36 на улице Карпинского из салона неустановленного автобуса выпал 48-летний пассажир. В результате происшествия мужчина получил телесные повреждения.

«Убедительная просьба к очевидцам: позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-47, 59-91-26, 59-90-02, 59-90-03, или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181 (УГИБДД)», - призвали горожан сотрудники отделения пропаганды ведомства.

8 октября также в областном центре, на улице Чаадаева, 25-летняя пассажирка «Лады» выпала из салона автомобиля, водитель которого резко тронулся с места. Женщина получила телесные повреждения, но после оказания медицинской помощи была отпущена.