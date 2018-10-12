12.10.2018 | 12:35

В четверг, 11 октября, в Пензе, на улице Терновского, случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал пенсионер.

По предварительным данным, в 17:05 около дома № 123 автомобиль ВАЗ-2110 под управлением 36-летнего водителя сбил 67-летнего мужчину, после чего врезался в «Ниву».

Как уточнили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области, пешеход получил травмы и был госпитализирован. По данному факту проводится проверка.

В тот же день в социальной сети «ВКонтакте» нашлись свидетели этой аварии. Жительница областного центра Алина Суманосова разместила в группе «Пенза live» сообщение, в котором рассказала, как все было.

«Сегодня в районе дома культуры сбили мужчину. У него сломался автомобиль, и, пока он доставал знак из багажника, на него наехали. Удар был сильный. Из головы не выходит», - написала женщина.