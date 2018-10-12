12.10.2018 | 11:08

В четверг, 11 октября, на улице Генералова в селе Чемодановка Бессоновского района произошло массовое ДТП - столкнулись пять легковых автомобилей и грузовик.

По предварительным данным, в аварию, произошедшую в 7:30 на 639-м километре федеральной автодороги М5 «Урал», попали три ВАЗа (девятой, десятой и четырнадцатой модели), Audi-100, Opel Astra и грузовой Mercedes-Benz Actros с прицепом.

«Девятку» вел 27-летний мужчина, «десятку» - 34-летний водитель, ВАЗ-2114 - 35-летний гражданин. За рулем фуры находился 55-летний шофер. Opel находился под управлением 20-летнего молодого человека, Audi - 32-летнего автомобилиста.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи.

«Водитель автомобиля ВАЗ-2109 получил телесные повреждения и был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка», - проинформировали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Как сообщила ИА «ПензаИнформ» специалист по связям с общественностью ФКУ «Поволжуправтодор» Ирина Елизарова, из-за массового столкновения движение транспорта на федеральной дороге М5 «Урал» было ограничено. Пока сотрудники спецслужб устраняли последствия аварии, автомобили двигались по реверсивной схеме. Около 21:00 движение было восстановлено.