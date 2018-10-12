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Происшествия | На трассе М5 в Чемодановке столкнулись пять легковых автомобилей и фура

12.10.2018|11:08
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В четверг, 11 октября, на улице Генералова в селе Чемодановка Бессоновского района произошло массовое ДТП - столкнулись пять легковых автомобилей и грузовик.

По предварительным данным, в аварию, произошедшую в 7:30 на 639-м километре федеральной автодороги М5 «Урал», попали три ВАЗа (девятой, десятой и четырнадцатой модели), Audi-100, Opel Astra и грузовой Mercedes-Benz Actros с прицепом.

«Девятку» вел 27-летний мужчина, «десятку» - 34-летний водитель, ВАЗ-2114 - 35-летний гражданин. За рулем фуры находился 55-летний шофер. Opel находился под управлением 20-летнего молодого человека, Audi - 32-летнего автомобилиста.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи.

«Водитель автомобиля ВАЗ-2109 получил телесные повреждения и был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка», - проинформировали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Как сообщила ИА «ПензаИнформ» специалист по связям с общественностью ФКУ «Поволжуправтодор» Ирина Елизарова, из-за массового столкновения движение транспорта на федеральной дороге М5 «Урал» было ограничено. Пока сотрудники спецслужб устраняли последствия аварии, автомобили двигались по реверсивной схеме. Около 21:00 движение было восстановлено.

Источник — фото vk.com/penza_live
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Гость|12.10.2018 11:16|

а что за тихушную позицию выбрал начальник областного ГАИ?

Прошлые руководители и по телеку выступали, и приемы на площадях устраивали, а этот...

Если честно, я даже фамилию его не знаю :(

Гость|12.10.2018 11:19|

penzainform.ru писал(a):

три ВАЗа (девятой, десятой и четырнадцатой модели), Audi-100, Opel Astra
Вот это куча гавна!

Гость|12.10.2018 11:30|

А где информация о двух авариях в Терновке - вчера и сегодня? Из за этих дятлов пробки такие неплохие образовались

Гость|12.10.2018 11:32|

Гость писал(a):

а что за тихушную позицию выбрал начальник областного ГАИ?

Прошлые руководители и по телеку выступали, и приемы на площадях устраивали, а этот...

Если честно, я даже фамилию его не знаю :(

Полковник Курчатов А.И. - в 2010 - 2011 г. - исполняющий обязанности начальника ГИБДД УВД по г.Нижневартовску,

- заместитель начальника рязанского управления ГИБДД,

- с 1 июля 2014 г. - начальник Управления ГИБДД России по Пензенской области. Стелс начальник,все время в подполье.И главное ,как его назначили и подчинённые начали переходить в стелс режим.Хрусты каждую ночь носились по Проспекту Победы,а где мотобат на БМВ?Бардак.По сравнению с Едаловым,это вообще никто и ни что.

Гость|12.10.2018 11:38|

Верните Едалова!

Гость|12.10.2018 11:40|

а почему етот ГУБАШЛЕП начальничек на аварии не выезжает не порядок надо колокольцеву написать всей пензой зачем нам нужен такой ушлепок?

Гость|12.10.2018 11:42|

Гость писал(a):

Верните Едалова!
Верните хотя бы Буйлова!

И коммерческое регистрационное отделение. Там было хорошо, чисто, без очередей. Ну и что, что за деньги. Кого жаба душит - езжайте в арбеково.

Гость|12.10.2018 11:59|

Гость писал(a):

а что за тихушную позицию выбрал начальник областного ГАИ?

Прошлые руководители и по телеку выступали, и приемы на площадях устраивали, а этот...

Если честно, я даже фамилию его не знаю :(

Курчатов его фамилия.

Так же скрывается от общественности началник УФССП Пазечко.

Гость|12.10.2018 12:01|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Верните Едалова!
Верните хотя бы Буйлова!

И коммерческое регистрационное отделение. Там было хорошо, чисто, без очередей. Ну и что, что за деньги. Кого жаба душит - езжайте в арбеково.

Буйлов на автовокзале не может (не хочет) порядок навести: толпы мужиков, нелегальных перевозчиков, препятствуют прохождению граждан в здание автовокзала, кричат, пристают, чуть не за руки хватают, чтобы ехали с ними.

Гость|12.10.2018 12:06|

Гость писал(a):

чуть не за руки хватают, чтобы ехали с ними.
ну хватани меня за руку. Хотя согласен, наглецов таксистов надо отлавливать, и изымать автомобили как орудие незаконного предпринимательства.

Гость|12.10.2018 12:26|

Авария произошла в 7-30, а восстановили движение в 21-00

Бездельники.

Гость|12.10.2018 12:29|

Ппц.. Как на войне

Гость|12.10.2018 12:33|

А эту пазечко надо этапировать на родину к с ваим сородичам хахлам

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