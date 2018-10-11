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Происшествия | В Пензенской области по вине водителей автобусов произошло 62 ДТП

11.10.2018|09:33
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За 9 месяцев 2018 года водители автобусов стали виновниками 62 ДТП, случившихся в Пензенской области. В результате погибли 2 человека, 77 получили ранения. Статистические данные озвучили на заседании, посвященном безопасности пассажирских перевозок, которое прошло в региональном управлении ГИБДД в среду, 10 октября.

Большая часть аварий, произошедших по вине водителей автобусов, зарегистрирована в Пензе. За 9 месяцев таких инцидентов было 52, в них пострадали 66 человек.

«К характерным причинам данных ДТП относится несоблюдение скоростного режима и очередности проезда, низкая дисциплина водителей, нарушения правил проезда пешеходных переходов, правил перевозки пассажиров, требований сигналов светофора, неправильный выбор дистанции и другие», - рассказали в управлении ГИБДД по Пензенской области.

За указанный период сотрудники ведомства провели 64 проверки безопасности пассажирских перевозок. Они следили за автобусами, следовавшими по маршрутам, на автомобилях без цветографической окраски, и фиксировали нарушения на видео. В результате было выявлено 4 920 фактов пренебрежения правилами дорожного движения.

«На совещании были рассмотрены вопросы аварийности с участием водителей автобусов, были заслушаны представители автоперевозчиков, допустивших ДТП в текущем году», - добавили в УГИБДД.

Также участники встречи обсудили проблемы, связанные с посадкой и высадкой людей на остановках с наиболее интенсивным пассажиропотоком.

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Гость|11.10.2018 09:52|

И сколько будет продолжаться транспортная вакханалия в Пензе? Когда наши власти поймут что необходим муниципальный транспорт? В скором времени на 99 и 30 маршрутах автобусы заменят на маршрутки, приказ об этом уже подписан девушкой управляющей транспортом в Пензе.

Гость|11.10.2018 10:01|

Когда на всех основных перекрестках будут установлены камеры?

Почему те, которые уже стоят, не работают?

Если косяк в электронном правительстве - отдайте камеры в частные руки. Быстро наставят на каждом и углу, и может быть тогда порядок на дорогах будет. Уш количество наглецов точно сократится

Гость|11.10.2018 10:04|

Больше всех виновных водил - шумахеры из Дилижанса

Гость|11.10.2018 10:05|

Гость писал(a):

И сколько будет продолжаться транспортная вакханалия в Пензе? Когда наши власти поймут что необходим муниципальный транспорт? В скором времени на 99 и 30 маршрутах автобусы заменят на маршрутки, приказ об этом уже подписан девушкой управляющей транспортом в Пензе.
Подписан приказ Начальником Управления Транспорта и Связи г.Пенза Ереминой Ю.Е. о проведение открытого конкурса на высвободившиеся муниципальные маршруты 30 и 99 ,и обслуживание их автотранспортом категории М2 и М3.ВОТ ЧТО ГНИДЫ ДЕЛАЮТ!!!!!!!!

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