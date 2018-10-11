11.10.2018 | 09:33

За 9 месяцев 2018 года водители автобусов стали виновниками 62 ДТП, случившихся в Пензенской области. В результате погибли 2 человека, 77 получили ранения. Статистические данные озвучили на заседании, посвященном безопасности пассажирских перевозок, которое прошло в региональном управлении ГИБДД в среду, 10 октября.

Большая часть аварий, произошедших по вине водителей автобусов, зарегистрирована в Пензе. За 9 месяцев таких инцидентов было 52, в них пострадали 66 человек.

«К характерным причинам данных ДТП относится несоблюдение скоростного режима и очередности проезда, низкая дисциплина водителей, нарушения правил проезда пешеходных переходов, правил перевозки пассажиров, требований сигналов светофора, неправильный выбор дистанции и другие», - рассказали в управлении ГИБДД по Пензенской области.

За указанный период сотрудники ведомства провели 64 проверки безопасности пассажирских перевозок. Они следили за автобусами, следовавшими по маршрутам, на автомобилях без цветографической окраски, и фиксировали нарушения на видео. В результате было выявлено 4 920 фактов пренебрежения правилами дорожного движения.

«На совещании были рассмотрены вопросы аварийности с участием водителей автобусов, были заслушаны представители автоперевозчиков, допустивших ДТП в текущем году», - добавили в УГИБДД.

Также участники встречи обсудили проблемы, связанные с посадкой и высадкой людей на остановках с наиболее интенсивным пассажиропотоком.