11.10.2018 | 13:23

В среду, 10 октября, в Каменском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, унесшее человеческую жизнь.

По предварительным данным, в 18:45 на 199-м километре трассы Тамбов - Пенза столкнулись ВАЗ-2107, которым управлял 64-летний мужчина, и фура MAN с 61-летним водителем за рулем.

«Водитель автомобиля ВАЗ скончался (причины смерти будут установлены после проведения судебно-медицинской экспертизы)», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.