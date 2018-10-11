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Происшествия | В Каменском районе «семерка» и MAN попали в ДТП, погиб пенсионер

11.10.2018|13:23
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В среду, 10 октября, в Каменском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, унесшее человеческую жизнь.

По предварительным данным, в 18:45 на 199-м километре трассы Тамбов - Пенза столкнулись ВАЗ-2107, которым управлял 64-летний мужчина, и фура MAN с 61-летним водителем за рулем.

«Водитель автомобиля ВАЗ скончался (причины смерти будут установлены после проведения судебно-медицинской экспертизы)», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

Источник — Фото 58.mchs.gov.ru
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Гость|11.10.2018 13:39|

penzainform.ru писал(a):

причины смерти будут установлены после проведения судебно-медицинской экспертизы
Полюбому отравление!

Гость|11.10.2018 14:00|

Гость писал(a):

Полюбому отравление!
Всё бывает. Инфаркт например, отравление, инсульт. Да мало ли.

Имя: Гость
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