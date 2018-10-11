Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|11 окт 2018|18:26
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+10oC
Завтра | Ясно |
  77.08  |  $  66.77

Происшествия | В Чемодановке водителя грузовика зажало в машине после ДТП с ЗИЛом

11.10.2018|17:07
Печать

В среду, 10 октября, в Бессоновском районе, на первом километре дороги Чемодановка - Васильевка, случилось ДТП с участием двух грузовиков.

Предварительно установлено, что в 11:20 там столкнулись Hyundai 47508А с 54-летним водителем и ЗИЛ-554-ММЗ, которым управлял 59-летний мужчина.

Водителя Hyundai зажало в машине, поэтому на место происшествия были вызваны сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра.

«Спасатели оказали пострадавшему первую помощь, затем гидравлическим инструментом деблокировали пострадавшего и передали его врачам», - сообщили в ППСЦ.

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России уточнили, что мужчину госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.

Источник — Фото pozhar.pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Гость|11.10.2018 18:06|

https://vk.com/opoznanie_pnz

Опознание

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 