11.10.2018 | 17:07

В среду, 10 октября, в Бессоновском районе, на первом километре дороги Чемодановка - Васильевка, случилось ДТП с участием двух грузовиков.

Предварительно установлено, что в 11:20 там столкнулись Hyundai 47508А с 54-летним водителем и ЗИЛ-554-ММЗ, которым управлял 59-летний мужчина.

Водителя Hyundai зажало в машине, поэтому на место происшествия были вызваны сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра.

«Спасатели оказали пострадавшему первую помощь, затем гидравлическим инструментом деблокировали пострадавшего и передали его врачам», - сообщили в ППСЦ.

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России уточнили, что мужчину госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.