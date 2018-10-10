10.10.2018 | 09:10

Во вторник, 9 октября, в Пензе произошел серьезный пожар, в котором пострадал человек. Сигнал о возгорании дома № 24 на Курской улице поступил на пульт дежурного в 20:57.

Возгорание ликвидировали 23 пожарных, использовавших 7 единиц спецтехники.

Огонь уничтожил срубовой дом площадью 250 кв. м и надворные постройки площадью 100 кв. м.

При пожаре пострадал 61-летний мужчина, он был госпитализирован.

«Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов. Берегите свое жилье и жизни от огня!» - обращаются к жителям региона сотрудники ГУ МЧС России по Пензенской области.