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Происшествия | В Каменке в многоэтажке № 23 на улице Чкалова сгорела квартира

10.10.2018|15:41
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Сигнал о возгорании в многоэтажке № 23 на улице Чкалова в Каменке поступил на пульт дежурного МЧС около полудня. До прибытия пожарных люди сами пытались справиться с пламенем.

«Даже войти, чтобы хоть что-нибудь сделать, потушить, не могла. Ничего, даже войти туда», - рассказала жительница дома.

«Усложнило обстановку то, что дом многоквартирный. Была необходима эвакуация жителей верхних этажей. 10 человек были эвакуированы по лестничным маршам на улицу во избежание отравления угарным газом», - сообщил заместитель каменской ПЧ № 28 Александр Василишин.

Потушить пожар спасателям удалось буквально за несколько минут. Огонь не успел перебраться в другие квартиры, но жилище погорельца не пощадил.

«Он приходил сюда с работы и тут обитал, а утром к нему какой-то мужчина приходит, забирает его. Не понимаю, что случилось тут. Выпивающий, подрабатывает, к кому-то ходит, ему, наверно, самогонку или еще что-то дают», - добавила жительница дома.

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